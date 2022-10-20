Депутат Алтухов о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Не понимаю причин «саботажа», почему не принимают правила игры? Что из нововведений плохо с точки зрения безопасности?»

Депутат Госдумы Сергей Алтухов не понимает причин бойкота Fan ID.

– Один из аргументов противников введения паспортов болельщика таков: фанаты – душа футбола, без них и подготовленных ими перформансов серьезно страдает зрелищность матчей. Что скажете вы?

– Есть болельщики, которые приходят поболеть и покричать: «Моя команда – чемпион». Это хорошо, это правильно, это, безусловно, создает отличный антураж, заводит все трибуны без исключения.

Но вместе с тем я сейчас не понимаю, в чем причины подобного «саботажа», почему представители активного фанатского сообщества не принимают новые правила игры? Давайте ответим на вопрос: что из нововведений плохо с точки зрения безопасности?

Давайте близкий мне новороссийский «Черноморец» в качестве примера приведу. У нас на игры приходят фанатские группы, скандируют, машут флагами, заводят весь стадион. Это супер, это хорошо. Но они не жгут фаеры, не дерутся. Ок, возможно, сейчас уровень, на котором выступает (Второая лига – прим. Sports.ru) не тот.

Давайте возьмем поклонников . Они тоже не применяют пиротехнику, и я не слышал, что там кто-то собирается саботировать поход на матчи.

– Ропщут и футбольные клубы: мол, снижение посещаемости бьет по нашему карману. Что им можно ответить? «Потерпите, скоро все наладится»?

– Абсолютно убежден, что на периоде становления неизбежны моменты, связанные с тем, что кто-то не успел зарегистрироваться. Есть какое-то колебание у людей.

Но я полностью уверен, что если ты преданный болельщик, то всегда будешь вместе с командой. В каком бы положении – на взлете или в кризисе – она ни находилась бы. Думаю, в ближайшее время все сделают паспорта болельщика и вернутся на стадионы.

С клубами же будем встречаться, разговаривать. Если есть дополнительная финансовая нагрузка по дооборудованию арен, то станем компенсировать расходы по оснащению соответствующими системами. Подчеркну: в нынешнее время вопросы безопасности на массовых мероприятиях первичны. Мы должны от этого отталкиваться, – сказал депутат от Краснодарского края.