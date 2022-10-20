Матыцин о Fan ID: «Оформлено более 300 000 карт, процент отказов – всего 0,009. Персонализация пользователей вошла в нашу жизнь во многих сферах»

Министр спорта РФ высказался о Fan ID в российском футболе.

Олег Матыцин провел рабочие встречи с депутатами Госдумы по процессу внедрения системы идентификации болельщиков и контроля доступа на спортивных мероприятиях. В совещании также приняли участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент РПЛ Александр Алаев.

«Персонализация пользователей – это норма, которая уже вошла в нашу жизнь во многих сферах. Дальнейшая работа должна быть направлена на дальнейшее совершенствование системы получения и использования карт болельщика и минимизацию рисков реализации федерального закона.

У зрителей, спортсменов и представителей команд, гостей, аккредитованных СМИ не должно быть проблем при получении карты болельщика и проходе на стадион. Здесь мы работаем совместно с Минцифры, РФС, РПЛ.

Оформлено уже более 300 000 карт, а процент отказов составил всего 0,009% от общего числа поступивших заявлений. Основные вопросы болельщиков и посетителей матчей были связаны с техническими сложностями при оформлении карты болельщика и проходе с ее помощью на стадионы на начальном этапе внедрения системы, но на текущий момент все эти сложности устранены.

Для оперативного решения технических проблем с начала внедрения системы у каждого из пяти стадионов работают временные центры и центры помощи болельщиков, которые помогли оформить порядка 12% карт болельщика в дни проведения матчей, а также решить все возникающие проблемы», – сказал Матыцин.