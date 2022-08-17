Нани о Роналду: «Тен Хаг пытается построить сильную команду, но у Криштиану нет на это времени. Он хочет оставаться на вершине и быть величайшим»

высказался о ситуации с .

«Мы давно не играли вместе, Криштиану уже не ребенок. Все меняется, реакции и отношение тоже могут измениться.

Судя по тому, что я видел, он делает то же самое, что и раньше. Он не любит проигрывать, он реагирует, когда команда играет не очень хорошо. Разница лишь в том, что это разные времена.

Он хорошо играл в «Манчестер Юнайтед» и в разных командах с разными игроками по всему миру. Он находится там, где тренер [Эрик тен Хаг] пытается построить сильную команду, и это нелегко. Это требует времени, но у Криштиану нет времени на строительство команд или ожидание следующего сезона.

Он хочет быть лучше, оставаться на вершине, забивать голы и быть величайшим. Вот почему его реакции нормальны», – сказал вингер , ранее игравший за , в подкасте Five.