Колосков о ЧМ-2030: «Кто знает, что будет с Украиной через 4 года? Если испанцы и португальцы будут ее ждать, это гибель заявки»

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Вячеслав Колосков считает, что Украина не сможет принять матчи ЧМ-2030.

«Я напомню, что Испания и Португалия уже выдвигали свою заявку вместе с нами на ЧМ-2018. Надо понимать следующее: если заявка поступает от трех федераций, то тогда ФИФА выдвигает ряд критериев от каждой федерации, которая участвует в этой заявке.

Критерии очень жесткие. Прежде всего, это подушка безопасности: смотрят по материальной и спортивной базам, по финансам и размещению логистики, а также выдвигается еще с десяток жестких требований. И представьте себе, что по каждому из этих важных критериев будет приезжать комиссия УЕФА и проверять, что же делает данная федерация на данном этапе.

Ну и вопрос один: куда приедет комиссия? Они должны будут уже приехать в 2026 году, а кто знает, что будет через четыре года с Украиной и как там будет с безопасностью? Никто не знает.

Поэтому, с моей точки зрения, если испанцы и португальцы будут ждать Украину, то это гибель их заявки. В этой ситуации Украину пропихнуть не получится, это не политическое решение и не недопуск российских команд к играм. Это совершенно иная плоскость. Это вопрос безопасности десятков тысяч туристов и мирных людей, которые могут попасть под огонь.

Поэтому я считаю, что если Испания, Португалия совместно с Украиной подадут заявку на ЧМ-2030, то у них нет никаких шансов», – сказал почетный президент РФС.

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