Андрей Талалаев: «Приоритетной целью была работа за границей. Вел переговоры с командами из Венгрии, арабского мира»

планировал возглавить иностранный клуб.

– Изначально приоритетной целью было уехать работать за границу. Я ведь прошел все этапы в России – от тренера юношеской команды до работы в . Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране.

– Были конкретные предложения?

– Да. Не страны большой пятерки, конечно – сейчас россиянам попасть туда нереально. Венгрия, арабский мир – это те направления, с командами откуда я вел переговоры, – сказал главный тренер .

50-летний специалист возглавил московский клуб 13 октября – через месяц после увольнения из «Ахмата».