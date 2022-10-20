Агент Карраскаля о его отсутствии в заявке ЦСКА: «Травмы нет. Просто решение тренера, внутренние дела»

Агент Хорхе Карраскаля заявил, что игрок пропустил матч ЦСКА с не из-за травмы.

«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера.

Я не могу это обсуждать. Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», – сказал Мартин Родригес.

В интервью перед вчерашней игрой Фонбет Кубка России с «Торпедо» тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие Карраскаля в заявке так: «Это наши внутренние дела, есть небольшие проблемы».

После проигранного матча (0:1) Федотов сказал: «Нет никакой воспитательной меры, у него медицинские показатели. Хорхе – мужик, рвался, но не восстановился».