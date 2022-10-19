«Это хороший пинок для ЦСКА перед следующим выездом. Все матчи принципиальны». Федотов про 0:1 с «Торпедо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Владимир Федотов Матч ТВ Егор Ушаков Футбол

Владимир Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо» (0:1) в Фонбет Кубке России.

«Поражение есть поражение, мы всегда придаем им большое значение. Это основа для серьезного анализа. Казалось, все есть, но голов нет, нет хладнокровия в заключительной фазе.

Выходим, много хороших действий, но нет финального аккорда, когда мы должны хладнокровно распорядиться мячом. Есть пища для размышления, анализа, будем работать.

Что касается игры Ушакова, для первого матча в старте он смотрелся очень хорошо, был остр и сделал достаточно полезной работы. Вскрывал фланг, сам атаковал и мог забить.

Разрешимы ли к следующей игре внутренние проблемы с Карраскалем? Да, там было недовосстановление, приберегли. Будет ли играть в Оренбурге? Конечно. Главное, чтобы было желание. Все будут играть.

Это поражение − хороший пинок перед следующим выездом. Все матчи принципиальны, этот матч не выбивается из разряда, также придется пахать и напрягаться, показывать характер и все остальное», − сказал тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные