«Это хороший пинок для ЦСКА перед следующим выездом. Все матчи принципиальны». Федотов про 0:1 с «Торпедо»

прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) в Фонбет Кубке России.

«Поражение есть поражение, мы всегда придаем им большое значение. Это основа для серьезного анализа. Казалось, все есть, но голов нет, нет хладнокровия в заключительной фазе.

Выходим, много хороших действий, но нет финального аккорда, когда мы должны хладнокровно распорядиться мячом. Есть пища для размышления, анализа, будем работать.

Что касается игры Ушакова, для первого матча в старте он смотрелся очень хорошо, был остр и сделал достаточно полезной работы. Вскрывал фланг, сам атаковал и мог забить.

Разрешимы ли к следующей игре внутренние проблемы с Карраскалем? Да, там было недовосстановление, приберегли. Будет ли играть в Оренбурге? Конечно. Главное, чтобы было желание. Все будут играть.

Это поражение − хороший пинок перед следующим выездом. Все матчи принципиальны, этот матч не выбивается из разряда, также придется пахать и напрягаться, показывать характер и все остальное», − сказал тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».