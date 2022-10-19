Талалаев про 1:0 с ЦСКА: «Вратарь выручил «Торпедо», да и мы могли забивать. Вся команда – молодцы»

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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча с ЦСКА (1:0).

«Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам.

Вратарь нас сегодня выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны. Забили с пенальти, удержали результат – первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате.

«У нас нет трудностей, такая работа – удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днем. После «Локомотива» было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были. Вся команда сегодня молодцы», – сказал тренер.

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