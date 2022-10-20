Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо», Кукуляк обслужит игру «Зенита» и «Сочи» и другие назначения 14-го тура РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура Мир РПЛ

22 октября (суббота) 

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив»«Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

23 октября (воскресенье)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Торпедо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

24 октября (понедельник)

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков ВАР – Антон Фролов; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

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