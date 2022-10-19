Федотов об отсутствии Карраскаля: «Нет никакой воспитательной меры, у него медицинские показатели. Хорхе – мужик, рвался, но не восстановился»
Владимир Федотов объяснил, почему Хорхе Карраскаль пропустил игру с «Торпедо» (0:1).
«У него медицинские показатели. Мы помним стык, из-за которого произошел в дерби весь сырбор с фэйр-плей. Хорхе – мужик, боец, рвался, но не восстановился.
Нет никакой воспитательной меры. Надо воспитывать футболом. Лишать игрока его любимой профессии не воспитательная мера», – сказал тренер ЦСКА.
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