Федотов об отсутствии Карраскаля: «Нет никакой воспитательной меры, у него медицинские показатели. Хорхе – мужик, рвался, но не восстановился»

Владимир Федотов объяснил, почему пропустил игру с (0:1).

«У него медицинские показатели. Мы помним стык, из-за которого произошел в дерби весь сырбор с фэйр-плей. Хорхе – мужик, боец, рвался, но не восстановился.

Нет никакой воспитательной меры. Надо воспитывать футболом. Лишать игрока его любимой профессии не воспитательная мера», – сказал тренер .