Тен Хаг о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл великолепно. Не ожидал, что так сложится, «шпоры» очень хороши»

Главный тренер Эрик тен Хаг подвел итоги матча с (2:0).

«У нас были и другие хорошие выступления – с «Ливерпулем» и «Арсеналом», – но сегодня было видно развитие команды. За последние недели мы разыгрались и начали действовать активно как с мячом, так и без него.

Как только налаживается работа с мячом и без него, нужно добиться правильной интенсивности. Нужно навязывать темп игры сопернику, и это сегодня и происходило.

Честно говоря, я не ожидал, что игра сложится таким образом, поскольку «шпоры» в этом сезоне очень хороши, каждый их матч был замечательным.

Я думал, что нужно будет провести по-настоящему хороший матч, чтобы победить, и именно это мы и сделали. Мы сыграли великолепно, и я надеюсь, что мы заложили основу для других выступлений такого рода», – заявил тен Хаг.