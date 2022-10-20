Тен Хаг о Рэшфорде вместо Роналду: «С «Тоттенхэмом» нужен прессинг, подвижность в атаке. Маркус дает нам это»
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил выбор форварда на игру с «Тоттенхэмом» (2:0).
Маркус Рэшфорд провел на поле весь матч, Криштиану Роналду остался на скамейке.
«Против такого соперника нам нужен был хороший прессинг, а также контрпрессинг. В результате этого можно создавать моменты, так что нужны были те, кто хорошо прессингует.
А с точки зрения атаки нужна подвижность, и это как раз то, что команде может дать Маркус. Это было видно в последние 20 минут против «Ньюкасла» (0:0).
С того момента, как он появился на поле, игра изменилась, стала более динамичной, стало больше свободных зон, от чего выиграли остальные футболисты», – сказал тен Хаг.
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