Тен Хаг о Рэшфорде вместо Роналду: «С «Тоттенхэмом» нужен прессинг, подвижность в атаке. Маркус дает нам это»

Главный тренер Эрик тен Хаг объяснил выбор форварда на игру с (2:0).

провел на поле весь матч, остался на скамейке.

«Против такого соперника нам нужен был хороший прессинг, а также контрпрессинг. В результате этого можно создавать моменты, так что нужны были те, кто хорошо прессингует.

А с точки зрения атаки нужна подвижность, и это как раз то, что команде может дать Маркус. Это было видно в последние 20 минут против «Ньюкасла» (0:0).

С того момента, как он появился на поле, игра изменилась, стала более динамичной, стало больше свободных зон, от чего выиграли остальные футболисты», – сказал тен Хаг.