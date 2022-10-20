Эвра об уходе Роналду в раздевалку: «Может, он сказал тен Хагу, что пойдет, а теперь все пытаются раздуть скандал»
Патрис Эвра оценил поведение Криштиану Роналду во время матча с «Тоттенхэмом».
Форвард «Манчестер Юнайтед» демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте игры 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне.
«Все люди разные. Я хочу сконцентрироваться на том, как играл «Юнайтед», и это не для того, чтобы защитить Криштиану. Мы не знаем, может, он сказал тен Хагу, что пойдет в раздевалку, а теперь все пытаются раздуть из этого скандал. Может, он сказал тен Хагу, что пойдет и сделает процедуру.
Не хочу искать ему оправданий. Я просто хочу концентрироваться на игре «Юнайтед». Нужно перестать обсуждать Криштиану каждый день», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.
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