Ширер о недовольстве Роналду: «Речь о лучшем игроке мира, тяжелая ситуация для тен Хага. Но тренер принял верное решение, оставив Криштиану на скамейке»

Экс-форвард «Ньюкасла» оценил поступок нападающего .

Португальский форвард , проведя всю игру с (2:0) на скамейке, ушел в подтрибунное помещение на 90-й минуте.

«Я понимаю его недовольство тем, что он не смог выйти на поле, но надо смотреть на ситуацию шире. Команда сыграла действительно здорово, тренер сделал серьезный шаг, оставив Роналду на скамейке, но решение оказалось верным, потому что игроки сегодня все сделали правильно.

Тяжелая для тен Хага ситуация, ведь речь идет о лучшем игроке мира, возможно, лучшем в истории, в этом смысле существует давление на тренера. И это все усложняет, ведь придется отвечать на соответствующие вопросы, а ведь он сегодня должен говорить о тех, кто вышел на поле, поскольку они сыграли впечатляющим образом», – сказал Ширер в эфире Amazon Prime.