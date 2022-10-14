Судья Кукуян о Fan ID: «Все, что ни делается, к лучшему. Просто надо доработать. Я за 20 минут его сделал»

Судья Павел Кукуян в интервью Sports.ru высказался по поводу Fan ID.

– Самый запоминающийся матч?

– В Питере и на запоминающиеся матчи. Когда болельщики начинают заводить и кричать, не слышу даже ассистента в рации. Когда эти стадионы полные, то атмосфера просто супер. Стадион заводит, у всех адреналин и эмоции. Наверное, в Воронеже примерно так же.

– Сейчас на стадионах потише из-за Fan ID.

– Закон есть, все пользуемся. Мне чуть-чуть неудобно покупать билеты на матчи в Сочи, потому что надо вбить пять Fan ID, чтобы оформить билеты на всю семью. А на чемпионате мира можно было просто купить билеты и прийти на стадион с документами.

С активными болельщиками, конечно, было бы лучше. Их не хватает. Они нас всех заряжают.

Хотя идет на втором месте с полупустым стадионом… Два раза судил матчи «Урала» со «Спартаком» – в позапрошлом сезоне были полные трибуны, теперь – пять тысяч. Это говорит против Fan ID, а все остальное – за.

– Остальное – что именно?

– Мне бы не хотелось с женой и детьми на футболе слышать какие-то оскорбления.

Думаю, все, что ни делается, к лучшему. Просто надо доработать Fan ID. Я за 20 минут его сделал, – сказал Кукуян.

«Мне пять минут выговаривал, а сам с трех метров не попал. И кто виноват?» Новая звезда российского судейства