Глебов заявил, что не оформил бы Fan ID, если бы был активным болельщиком

Полузащитник заявил, что не оформил бы Fan ID на месте активных болельщиков.

– В октябре соберется круглый стол Государственной думы РФ. Ты веришь, что возможны изменения в этом вопросе?

– Надеюсь, что болельщикам пойдут навстречу. Как-то, наверное, решат этот вопрос.

– То есть отменят?

– Не знаю, может, и отменят. По мне должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.

– Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

– У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

– Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

– Не знаю. Если активным болельщиком, нет, – сказал Глебов.