Канчельскис о Fan ID: «Великий идиотизм, какой-то болван придумал. И за 10 тысяч евро не оформил бы»

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Андрей Канчельскис резко высказался о введении паспорта болельщика в чемпионате России.

«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово. Мы же любим отличаться умом и сообразительностью – нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.

Я бы не оформил Fan ID даже за 10 тысяч евро, мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие. А сейчас мне надо куда-то идти, отравлять фотографию – зачем? Может, еще паспорт им отправить?

Fan ID – великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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