Переговоры «Милана» и Леау о продлении контракта будут долгими и сложными. Игроком интересуется «Челси»

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Рафаэлом Леау.

Во вторник представители клуба провели встречу с агентами игрока. Она продлилась больше часа, скоро представители клуба и футболиста встретятся снова. 

Ожидается, что переговоры будут долгими сложными, требования игрока достаточно высоки. Действующий контракт португальца рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «Челси», а «Милан» хочет получить за трансфер не меньше 100 миллионов евро.

В 9 матчах нынешнего сезона Серии А Леау забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь

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