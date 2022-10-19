Переговоры «Милана» и Леау о продлении контракта будут долгими и сложными. Игроком интересуется «Челси»
«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Рафаэлом Леау.
Во вторник представители клуба провели встречу с агентами игрока. Она продлилась больше часа, скоро представители клуба и футболиста встретятся снова.
Ожидается, что переговоры будут долгими сложными, требования игрока достаточно высоки. Действующий контракт португальца рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «Челси», а «Милан» хочет получить за трансфер не меньше 100 миллионов евро.
В 9 матчах нынешнего сезона Серии А Леау забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.
Комментарии