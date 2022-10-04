«Челси» – главный претендент на Леау, «Милан» хочет не меньше 100 млн евро. Поттер впечатлен форвардом: «Топ-игрок»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном переходе в АПЛ.

По данным Corriere della Sera, лондонцы являются главными претендентами на форварда, однако не продаст его дешевле 100 млн евро.

«Меня впечатляет его игра. Он влияет на исход матчей «Милана», он вносит свой вклад в игру команды в атаке, помогает забивать. Я поздравляю его с этим. Он топ-футболист.

Что касается будущего – кто знает, сможет ли он проявить себя в . Но нужные навыки у него для этого точно есть, я вижу, как он влияет на игру своей команды, выступая на самом высоком уровне и против сильных соперников», – сказал Поттер.

«Милан» и встретятся в чемпионов завтра, 5 октября. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.