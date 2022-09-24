В окружении Погба были бандиты. Они прострелили руку одному из его родственников, ограбили брата Матиа и подожгли дом его матери

Брат Поля Погба заявил, что в окружении футболиста были бандиты.

Он утверждает, что игрок состоял в сговоре с представителями организованной преступности.

В данный момент Матиа находится под арестом. В его твиттере были опубликованы 30 видео, в которых он подробно изложил обвинения в адрес брата.

Старший брат футболиста уточнил, что твиты были заготовлены заранее – на случай, если он не сможет опубликовать их сам.

«Многие будут шокированы. Им будет трудно в это поверить, но это правда. Вот почему наша семья сегодня в опасности. Моего брата всегда окружали преступники.

Если бы это была просто дружба, все было бы в порядке. Проблема в том, что он использовал эти отношения, чтобы защищать себя и вести с ними какие-то темные дела.

Я не знал об этом, пока он не предал своих приспешников и не сбежал, бросив нашу мать и меня на произвол судьбы. Мы стали мишенью для этих бандитов.

Некоторые из наших родственников уже подверглись нападению. Одному из них прострелили руку, чтобы привлечь внимание Поля (факт инцидента с огнестрельным ранением подтвержден полицией – прим. Sports.ru).

Меня самого ограбили, а дом моей матери подожгли. Мы не обратились к властям, потому что опасались расправы», – рассказал .

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