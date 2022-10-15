Погба может вернуться в общую группу «Ювентуса» на следующей неделе. Шансы поехать на ЧМ есть
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба завершает восстановление от травмы мениска.
По данным L’Equipe, хавбек, вероятно, возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе. Он занимается по индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.
На поле Погба может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим, как отмечается, он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022.
В последний раз полузащитник играл 23 июля – в товарищеском матче с «Гвадалахарой» (2:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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