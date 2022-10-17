Погба может сыграть с «Бенфикой» 25 октября. У него будет 6 матчей до ЧМ-2022

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Поль Погба может вернуться на поле на следующей неделе.

Ожидается, что полузащитник «Ювентуса», восстанавливающийся после травмы, вернется в состав 25 октября в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

До ЧМ-2022, который стартует 20 ноября, 29-летний хавбек сможет, таким образом, провести за «Юве» шесть игр.

На этой неделе француз вернется в общую группу «бьянконери». У него остаются шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

В последний раз Погба играл 23 июля – в товарищеском матче с «Гвадалахарой» (2:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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