Погба приступил к частичным тренировкам в общей группе «Юве». Хавбек получил травму мениска в июле

близок к восстановлению от травмы.

Полузащитник приступил к частичным тренировкам в общей группе команды. Туринцы провели занятие в рамках подготовки к матчу с «Эмполи», который состоится 21 октября.

Ранее сообщалось, что француз сможет сыграть против «Бенфики» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. У него остаются шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

Напомним, Погба получил травму мениска на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, но позже согласился на операцию.

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.