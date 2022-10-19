Тухель может переехать в Мюнхен

может переехать из Англии в Германию.

Существует вероятность, что к Рождеству экс-тренеру не продлят разрешение на временное проживание в Англии.

В связи с этим Тухель рассматривает возможность переезда в Мюнхен, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Челси» уволил немецкого специалиста с поста главного тренера 7 сентября. Тухель продолжает жить неподалеку от тренировочной базы в Кобхэме, а его дочери учатся в школе в Суррее.

Ранее сообщалось, что Тухель не хочет делать долгий перерыв в работе и заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию». Однако контактов с мюнхенским клубом у него еще не было, поскольку руководство доверяет Юлиану Нагельсманну.