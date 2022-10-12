Тухель может возглавить сборную Англии в будущем. Экс-тренер «Челси» готов рассмотреть этот вариант

Теги Челси Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.

Сейчас английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Последним клубом Тухеля был «Челси». Немецкий специалист был уволен с поста главного тренера 7 сентября. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные