Тухель может возглавить сборную Англии в будущем. Экс-тренер «Челси» готов рассмотреть этот вариант
Томас Тухель может возглавить сборную Англии.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.
Сейчас английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Последним клубом Тухеля был «Челси». Немецкий специалист был уволен с поста главного тренера 7 сентября.
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