Тухель может возглавить сборную Англии в будущем. Экс-тренер «Челси» готов рассмотреть этот вариант

может возглавить сборную .

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, бывший главный тренер «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем.

Сейчас английскую команду возглавляет . Его контракт рассчитан до 2024 года.

Последним клубом Тухеля был . Немецкий специалист был уволен с поста главного тренера 7 сентября.