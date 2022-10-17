Почеттино – главный кандидат на замену Джеррарду в «Астон Вилле». Клуб может рассмотреть назначение Тухеля или Эмери, если аргентинец откажется
Маурисио Почеттино может возглавить «Астон Виллу».
Руководство клуба из Бирмингема рассматривает вариант с назначением бывшего главного тренера «ПСЖ» на замену Стивену Джеррарду. Положение последнего в клубе ненадежно, во многом его дальнейшая судьба будет зависеть от двух ближайших матчей – с «Фулхэмом» (20 октября) и «Брентфордом» (23-го).
Почеттино считается основным кандидатом на пост главного тренера. При этом клуб будет готов подождать, если аргентинец не даст незамедлительного согласия.
Если же Почеттино откажется от работы в «Вилле», то клуб изучит возможность назначения бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля или экс-тренера «Арсенала» Унаи Эмери, в данный момент возглавляющего «Вильярреал».
После 10 проведенных матче «Астон Вилла» набрала 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Почеттино был уволен из «ПСЖ» по окончании прошлого сезона. Ранее он уже работал в АПЛ – аргентинец возглавлял «Саутгемптон» (с 2013 по 2014 год) и «Тоттенхэм» (с 2014-го по 2019-й).
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