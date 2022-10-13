Гари Невилл: «Ливерпуль» не попадет в топ-4 АПЛ, да и «Арсенал» еще может выпасть из четверки»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит в попадание «Ливерпуля» в топ-4 АПЛ.
«Я не думаю, что «Ливерпуль» финиширует в первой четверке, да и «Арсенал» все еще может из нее выпасть. Но я пока поставлю «канониров» в топ-4 – чтобы порадовать их болельщиков!
Но я смотрю на «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»... Перед «Арсеналом» стоит сложная задача.
Я всегда уважал «Арсенал» как футбольный клуб, его традиции. Но последние годы выдались для него тяжелыми.
Я хочу, чтобы «Арсенал» преуспевал. Хочу, чтобы Артета добился успеха. Конте, Гвардиола, Клопп, Тухель до увольнения – соперничать с такими зверями тяжело», – сказал Невилл в рамках The Overlap.
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