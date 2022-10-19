Холанд требовал у «Баварии» включить отступные в контракт, но в клубе это не принято. «Сити» согласился добавить этот пункт

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрлинг Холанд Футбол

Стало известно, почему Эрлинг Холанд не перешел в «Баварию».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, норвежец и его представители требовали у клуба включить в контракт форварда пункт о сумме отступных. Мюнхенцы не стали это делать, поскольку в клубе не принят такой подход – последним игроком, в чьем контракте была такая опция, был Франк Рибери.

Летом Холанд перешел в «Манчестер Сити» – клуб согласился выплатить включить в контракт игрока отступные. Сообщалось, что в 2024 году они составят 200 миллионов евро, эта сумма будет постепенно снижаться по ходу контракта.

В 10 матчах сезона АПЛ Холанд забил 15 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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