Салихамиджич подтвердил, что «Бавария» вела переговоры по Холанду: «Не получилось подписать его по разным причинам. Эрлинг выбрал то, что ему кажется лучшим»

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Спортивный директор «Баварии» подтвердил, что клуб вел переговоры по трансферу Эрлинга Холанда.

Этим летом норвежский нападающий перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити»

«Конечно, у нас было несколько бесед, это не секрет. Мы думали о том, что можно сделать. В конце концов, у нас не получилось [подписать его] по разным причинам.

Я не хочу винить в этом игрока. Он выбрал то, что, по его мнению, лучше для него. Так что я думаю, что мы приняли правильные решения [по трансферам]. Конечно, мы увидим это через сезон или два. Игроки, которые у нас есть, – исключительные», – сказал Хасан Салихамиджич.

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