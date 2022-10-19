Тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к «Спартаку».

– Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального оппонента?

– Любой соперник, независимо от ранга и статуса, – принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

– Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово – перебор?

– Конечно, перебор. Футбол – не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил, – сказал Федотов.

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