Проект Суперлиги пригласил немца Райхарта на пост гендиректора
Немец Бернд Райхарт назначен генеральным директором проекта Суперлиги.
48-летний менеджер приглашен на пост руководителя A22 Sports Management – компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.
Райхарт ранее возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.
Отмечается, что первой задачей Райхарта будет «налаживание диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки».
В начале октября появилась информация, что основатели Суперлиги – «Реал», «Барселона» и «Ювентус» – обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.
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