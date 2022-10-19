Проект Суперлиги пригласил немца Райхарта на пост гендиректора

Немец Бернд Райхарт назначен генеральным директором проекта .

48-летний менеджер приглашен на пост руководителя A22 Sports Management – компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.

Райхарт ранее возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.

Отмечается, что первой задачей Райхарта будет «налаживание диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки».

В начале октября появилась информация, что основатели Суперлиги – , и – обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.