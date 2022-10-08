Основатели Суперлиги обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.

Об этом сообщает The Telegraph. Утверждается, что представители «Реала», «Барселоны» и в ближайшее время усилят риторику в отношении турнира. Президенты и «Ювентуса» и уже сделали несколько заявлений.

Основатели Суперлиги намерены обсудить с другими клубами квалификацию для участия в турнире, его формат и распределение доходов. Они хотят получить принципиальное согласие на организацию соревнования.

Организаторы турнира намерены утвердить правило, согласно которому клубы-участники будут единственными акционерами Суперлиги.

Решающее значение в этом вопросе будет иметь решение, который европейский суд вынесет 15 декабря. Судьи либо вынесут вердикт, закрепляющий за УЕФА эксклюзивное право на проведение международных соревнований, либо дадут организаторам Суперлиги свободу действий.

Ожидается, что к этому времени Перес и Аньелли выступят с рядом заявлений о том, чем новый проект Суперлиги будет отличаться от потерпевшего неудачу.

Считается, что в новом формате турнира организаторы откажутся от права некоторых клубов на гарантированное участие в нем – эта идея стала самой непопулярной. В этот раз руководители Суперлиги планируют разработать новый формат в ходе обсуждения с более широким числом клубов.