Жерар Пике: «Прессу контролируют те, кто поддерживает Суперлигу. Не думаю, что «Барса» и «Реал» поступают правильно. Это разрушает футбол»

поделился мнением о Суперлиге Европы.

«По моему мнению, этот вопрос стал очень политическим в . Прессу контролируют разные люди, которые поддерживают Суперлигу. Все не так, как в Великобритании, где, как я видел, люди выступали против Суперлиги. Сейчас мне кажется, что все заглохло. Думаю, это никуда не придет.

Считаю, что такие идеи разрушают футбол, потому что пользу от этого получат только топ-клубы. Но такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия», будут разрушены. Но через 5-10 лет они сделают это.

Я могу понять, почему топ-клубы идут на такой шаг. Владельцы хотят, чтобы их клубы стали более ценными. Я не считаю, что «Реал» и поступают правильно. Да, с таким мнением я иду против своего клуба, но я полностью понимаю позицию «Барселоны», и , которые по-прежнему поддерживают эту идею. Но с точки зрения фанатов это не лучший вариант», – сказал защитник «Барселоны».

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