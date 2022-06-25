Президент УЕФА: «Суперлига мертва, никто не хочет в ней участвовать. Вижу только трех обозленных людей, тащащих всех в суд»

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Президент УЕФА критически отозвался о Суперлиге Европы.

«УЕФА не монополист. Клубы могут сами решать, участвовать ли в наших соревнованиях или организовывать свои собственные. Но в таком случае они не смогут играть в наших турнирах. Логично, да?

Проект Суперлиги мертв, потому что никто не хочет в нем участвовать. Я вижу только трех обозленных на всех вокруг людей, тащащих всех в суд. Но теперь все кончено», – заявил Александер Чеферин.

Лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус» не объявляли о выходе из Суперлиги. Президенты клубов Жоан Лапорта, Флорентино Перес и Андреа Аньелли соответственно продолжают публично поддерживать проект.

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