Президент УЕФА: «Суперлига мертва, никто не хочет в ней участвовать. Вижу только трех обозленных людей, тащащих всех в суд»

Президент УЕФА критически отозвался о .

«УЕФА не монополист. Клубы могут сами решать, участвовать ли в наших соревнованиях или организовывать свои собственные. Но в таком случае они не смогут играть в наших турнирах. Логично, да?

Проект Суперлиги мертв, потому что никто не хочет в нем участвовать. Я вижу только трех обозленных на всех вокруг людей, тащащих всех в суд. Но теперь все кончено», – заявил Александер Чеферин.

Лишь , и не объявляли о выходе из Суперлиги. Президенты клубов Жоан Лапорта, и Андреа Аньелли соответственно продолжают публично поддерживать проект.