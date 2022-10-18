Мбаппе освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Килиана Мбаппе освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча».

Нападающий «ПСЖ» приехал на торжественное мероприятие, которое прошло в Париже 17 октября.

При входе 23-летнего форварда в Театр Шатле, где состоялась церемония, часть собравшихся болельщиков недовольно гудела и свистела. 

На прошлой неделе появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с руководством клуба.

Своему окружению нападающий сказал, что считает ошибкой решение остаться в парижском клубе.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

Устали от слухов и инсайдов про Мбаппе? Давайте разберем его игру

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