Перес о Мбаппе: «Я не читаю слухи. Наше будущее с Винисиусом и Родриго, они могут выиграть «Золотой мяч»

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Флорентино Перес отреагировал на слухи о том, что «Реал» может возобновить интерес к Килиану Мбаппе.

На прошлой неделе появилась информация, что нападающий хочет покинуть «ПСЖ».

«Нет, я не устал от слухов про Мбаппе. Но я на самом деле ничего не читаю об этом!

У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть «Золотой мяч», – сказал президент «Мадрида».

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