Перес о Мбаппе: «Я не читаю слухи. Наше будущее с Винисиусом и Родриго, они могут выиграть «Золотой мяч»

отреагировал на слухи о том, что «Реал» может возобновить интерес к .

На прошлой неделе появилась информация, что нападающий хочет покинуть .

«Нет, я не устал от слухов про Мбаппе. Но я на самом деле ничего не читаю об этом!

У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть , – сказал президент .