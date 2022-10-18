Клопп о словах про «Ман Сити»: «Меня неправильно понимают не впервые. Не уверен, что мы должны быть лучшими друзьями с другими клубами»

пояснил комментарии о «Манчестер Сити».

Немец опроверг обвинения в том, что его реплики носили ксенофобский и уничижительный характер по отношению к владельцам манчестерского клуба.

На пресс-конференции перед матчем главный тренер сказал: «С «Сити» никто не может конкурировать в плане денег. В мире есть три клуба, которые могут делать что хотят. «Ливерпуль» не может вести себя так, но это не проблема».

Сообщалось, что этими словами остались разочарованы в расположении «Ман Сити».

Во время игры 11-го тура фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу. После матча болельщики «Ливерпуля» забросали автобус различными предметами и разбили лобовое стекло.

«Такова жизнь людей, которые говорят публично. Не в первый раз меня неправильно понимают. Я понимал, что говорю. Если меня неправильно понимают, я не могу ничего поделать с этим.

Знаю, что должен быть осторожен. Когда я не осторожен, то осознаю это. Постараюсь быть острожным в будущем. Я говорю то, что знаю, и сужу о вещях так, как вижу их.

Я не уверен, что мы должны быть лучшими друзьями с другими клубами. Не уверен, что кто-то хочет быть с нами лучшими друзьями», – сказал Клопп.