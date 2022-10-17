Клопп о словах Пепа про отмену гола «Ман Сити»: «Фол был – думаю, все согласятся. Завалить кого-то на газон уже недостаточно?»

ответил на слова об отмененном голе «Ман Сити» в игре с .

Тренер «Манчестер Сити» в ответ на вопрос о мяче Фила Фодена, отмененном из-за фола на Фабиньо, сказал: «Это «Энфилд». Сколько миллионов таких фолов судья не фиксировал?»

«Я слышал разговоры о том, что «Энфилд» повлиял на решение ВАР. Но в случае с фолом на Мо Салахе «Энфилд» ни на что не повлиял.

Фол на Фабиньо был – думаю, с этим согласятся все. Завалить кого-то на газон уже недостаточно?» – сказал тренер «Ливерпуля».

Также Клопп считает, что в эпизоде с отмененным голом было еще одно нарушение – когда Холанд выбил мяч из рук вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

«Тэйлор посмотрел только видео момента, где Холанд завалил Фабиньо на газон. Но Алиссон уже положил руки на мяч – если здесь не было фола, то это гол, невероятно. Это был очевидный фол, потому что Али уже положил одну руку на мяч», – сказал немец.

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