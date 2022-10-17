Клопп о словах Пепа про отмену гола «Ман Сити»: «Фол был – думаю, все согласятся. Завалить кого-то на газон уже недостаточно?»
Юрген Клопп ответил на слова Пепа Гвардиолы об отмененном голе «Ман Сити» в игре с «Ливерпулем».
Тренер «Манчестер Сити» в ответ на вопрос о мяче Фила Фодена, отмененном из-за фола Эрлинга Холанда на Фабиньо, сказал: «Это «Энфилд». Сколько миллионов таких фолов судья не фиксировал?»
«Я слышал разговоры о том, что «Энфилд» повлиял на решение ВАР. Но в случае с фолом на Мо Салахе «Энфилд» ни на что не повлиял.
Фол на Фабиньо был – думаю, с этим согласятся все. Завалить кого-то на газон уже недостаточно?» – сказал тренер «Ливерпуля».
Также Клопп считает, что в эпизоде с отмененным голом «Ман Сити» было еще одно нарушение – когда Холанд выбил мяч из рук вратаря «Ливерпуля» Алиссона.
«Тэйлор посмотрел только видео момента, где Холанд завалил Фабиньо на газон. Но Алиссон уже положил руки на мяч – если здесь не было фола, то это гол, невероятно. Это был очевидный фол, потому что Али уже положил одну руку на мяч», – сказал немец.
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