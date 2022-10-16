Фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в Гвардиолу во время матча. Клуб пообещал пожизненно забанить их на «Энфилде»
Болельщики «Ливерпуля» бросали монеты в тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
Инцидент произошел во втором тайме матча АПЛ вскоре после отмены гола Фила Фодена.
«Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше», – прокомментировал ситуацию Гвардиола.
«Ливерпуль» осудил поведение фанатов, назвав его неприемлемым и пообещав найти виновных с помощью камер и пожизненно запретить им посещать «Энфилд».
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