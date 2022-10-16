Фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в Гвардиолу во время матча. Клуб пообещал пожизненно забанить их на «Энфилде»

Болельщики бросали монеты в тренера .

Инцидент произошел во втором тайме матча вскоре после отмены гола Фила Фодена.

«Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше», – прокомментировал ситуацию Гвардиола.

«Ливерпуль» осудил поведение фанатов, назвав его неприемлемым и пообещав найти виновных с помощью камер и пожизненно запретить им посещать .

Салаха почти заменили – а он забил «Сити» через 4 минуты. И кризисный «Ливерпуль» вдруг выиграл