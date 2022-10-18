Тен Хаг о реакции Роналду на замену в матче с «Ньюкаслом»: «Ни один игрок не будет счастлив. Проблем с этим нет»

Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию на замену в матче с .

Нападающий «Манчестер Юнайтед» вышел в стартовом составе своей команды на матч 11-го тура (0:0) и был заменен на 72-й минуте. Уходя с поля, португалец сначала не стал пожимать руку главному тренеру, но сделал это, когда тен Хаг подошел ближе.

«Я думаю, что ни один игрок не будет счастлив, если его заменят, и Роналду – особенно. Пока это [негативная реакция] происходит вполне нормальным образом, никаких проблем с этим нет».

О том, как поддерживать форму игроков

«В начале сезона мы стараемся распределить нагрузку на игроков, и вы видите, что во многих клубах сейчас много травм. Этого не избежать, будут и тяжелые травмы.

Сезон длинный, в нем очень много матчей, и огромная проблема в том, что у игроков нет перерыва летом. Они испытывают огромные перегрузки и не могут восстановиться.

Нужно справляться с этим и не только защищать игроков от травм, но и поддерживать нужную форму. Нужна ротация, нужен состав, всех игроков нужно держать свежими, чтобы избежать серьезных травм, и нужно привести игроков в нужную форму и поддерживать ее», – сказал главный тренер .