Тен Хаг о реакции Роналду на замену в матче с «Ньюкаслом»: «Ни один игрок не будет счастлив. Проблем с этим нет»
Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на замену в матче с «Ньюкаслом».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» вышел в стартовом составе своей команды на матч 11-го тура АПЛ (0:0) и был заменен на 72-й минуте. Уходя с поля, португалец сначала не стал пожимать руку главному тренеру, но сделал это, когда тен Хаг подошел ближе.
«Я думаю, что ни один игрок не будет счастлив, если его заменят, и Роналду – особенно. Пока это [негативная реакция] происходит вполне нормальным образом, никаких проблем с этим нет».
О том, как поддерживать форму игроков
«В начале сезона мы стараемся распределить нагрузку на игроков, и вы видите, что во многих клубах сейчас много травм. Этого не избежать, будут и тяжелые травмы.
Сезон длинный, в нем очень много матчей, и огромная проблема в том, что у игроков нет перерыва летом. Они испытывают огромные перегрузки и не могут восстановиться.
Нужно справляться с этим и не только защищать игроков от травм, но и поддерживать нужную форму. Нужна ротация, нужен состав, всех игроков нужно держать свежими, чтобы избежать серьезных травм, и нужно привести игроков в нужную форму и поддерживать ее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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