Роналду, Бруну и Фред – худшие игроки «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» по версии MEN. У них 4 балла из 10

стал одним из худших игроков «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

Manchester Evening News оценил игру форварда в 4 балла из 10. Такую же оценку получили Бруну Фернандеш и Фред.

5 баллов получили , Люк Шоу, Антони, и .

В 6 баллов была оценена игра Каземиро, Лисандро Мартинеса и Диогу Далота. Самую высокую оценку в получил Рафаэль Варан – 7.

Работа тренера Эрика тен Хага была оценена в 5 баллов.