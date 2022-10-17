Роналду, Бруну и Фред – худшие игроки «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» по версии MEN. У них 4 балла из 10

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Криштиану Роналду стал одним из худших игроков «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

Manchester Evening News оценил игру форварда в 4 балла из 10. Такую же оценку получили Бруну Фернандеш и Фред.

5 баллов получили Давид Де Хеа, Люк Шоу, Антони, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

В 6 баллов была оценена игра Каземиро, Лисандро Мартинеса и Диогу Далота. Самую высокую оценку в «Манчестер Юнайтед» получил Рафаэль Варан – 7.

Работа тренера Эрика тен Хага была оценена в 5 баллов.

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