Тен Хаг о замене Роналду при 0:0: «У «МЮ» 4 матча за 10 дней, нужно, чтобы форварды были свежими»

Эрик тен Хаг объяснил, почему не дал доиграть матч с «Ньюкаслом» (0:0).

Португалец был заменен на 72-й минуте игры 11-го тура . Это был его второй подряд выход в стартовом составе.

«Нам нужно провести 4 матча за 10 дней, и мне нужно, чтобы игроки оставались свежими – особенно форварды. Я хочу, чтобы они не переутомлялись, так что приходится проводить ротацию. У нас есть кое-какие проблемы в этой области, сейчас недоступен Марсьяль, так что у нас на игрока меньше, чем было.

У Рэшфорда тоже не было сил на то, чтобы провести всю игру, так что нам нужно было все распланировать. Мы хотим выиграть эти четыре матча или хотя бы добиться нужного нам результата, так что нужно все распланировать», – подчеркнул главный тренер .