Тен Хаг о 700 голах Роналду за клубы: «Феноменально. Немногие игроки проводят 700 матчей, а он забил 700 мячей»

Эрик тен Хаг высказался о достижении отметки в 700 голов на клубном уровне.

«Это феноменально. А футбол – это командная игра, и мы выражаем это определенным образом. Я думаю, Криштиану знает, что мы не можем ничего добиться без команды, но я должен сказать, что это [700 мячей] – огромный индивидуальный показатель.

Если ты достигаешь этого – это будет невероятно. 700 голов за клубы. Немногие игроки достигают отметки в 700 матчей, а он забил 700 голов. Так что я очень рад за него, я очень хочу вам это сказать, и я поздравляю его», – сказал главный тренер .