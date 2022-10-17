Тен Хаг об отмене гола Роналду «Ньюкаслу»: «У меня нет комментариев, вы и так все видели»
Эрик тен Хаг высказался об отмененном голе Криштиану Роналду в матче «МЮ» с «Ньюкаслом» (0:0).
Португалец забил в матче 11-го тура АПЛ, отобрав мяч у вратаря «Ньюкасла» Ника Поупа. Форвард решил, что защитник соперника Фабиан Шер уже разыграл штрафной на своей половине поля, а потому отобрал мяч у Поупа.
Судья Крэйг Поусон отменил гол, посчитав, что Шер не разыграл штрафной, а уступил это право Поупу.
«У меня нет комментариев, вы и так все видели. Я поделился мнением с арбитрами. Все видели, что случилось на поле в этом матче», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Также тен Хаг отказался комментировать решения судьи в моментах с падениями Джейдона Санчо и Криштиану Роналду в штрафной «Ньюкасла»: «Мне нечего сказать о работе арбитра».
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