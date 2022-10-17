Тен Хаг об отмене гола Роналду «Ньюкаслу»: «У меня нет комментариев, вы и так все видели»

Эрик тен Хаг высказался об отмененном голе Криштиану Роналду в матче «МЮ» с (0:0).

Португалец забил в матче 11-го тура , отобрав мяч у вратаря «Ньюкасла» . Форвард решил, что защитник соперника Фабиан Шер уже разыграл штрафной на своей половине поля, а потому отобрал мяч у Поупа.

Судья Крэйг Поусон отменил гол, посчитав, что Шер не разыграл штрафной, а уступил это право Поупу.

«У меня нет комментариев, вы и так все видели. Я поделился мнением с арбитрами. Все видели, что случилось на поле в этом матче», – сказал тренер .

Также тен Хаг отказался комментировать решения судьи в моментах с падениями Джейдона Санчо и в штрафной «Ньюкасла»: «Мне нечего сказать о работе арбитра».