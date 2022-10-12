Эрик тен Хаг: «Форма Роналду стала лучше, я доволен. Хочу выжать из него максимум»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Криштиану Роналду за работу над физической формой.

«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум.

Сейчас форма Роналду получше [чем в начале сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает – никто не может пропускать предсезонку», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды

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