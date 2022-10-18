Куртуа о «Золотом мяче»: «За вратарей не голосуют, в топ-10 – ни одного защитника. Это сложно»

считает, что у вратарей нет шансов на «Золотой мяч».

Ранее вратарь «Реала», ставший обладателем приза имени Льва Яшина, говоря об итогах голосования за «Золотой мяч», заявил: «Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й».

«За вратарей не голосуют, в топ-10 нет ни одного защитника. Вот что происходит. Это немного сложно. Но мне они хотя бы дали приз лучшему вратарю», – сказал Куртуа.

Помимо бельгийца, на претендовал лишь один вратарь – Майк Меньян из «Милана». Он разделил 25-е место в голосовании с Дарвином Нуньесом («Ливерпуль» / «Бенфика»), Кристофером Нкунку («Лейпциг»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Антонио Рюдигером ( / «Челси») и Йозуа Киммихом («Бавария»).