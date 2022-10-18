Касильяс о 7-м месте Куртуа: «Я недоволен, что его нет в топ-3. Тибо с отрывом лучший вратарь мира»

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Икер Касильяс возмутился седьмым местом Тибо Куртуа в голосовании за «Золотой мяч».

Награду выиграл Карим Бензема, второе место занял Садьо Мане, третье – Кевин де Брюйне.

Куртуа завоевал приз имени Льва Яшина лучшему вратарю сезона.

«Рад за Тибо, он с отрывом лучший вратарь мира. Но я недоволен, что его нет в топ-3 голосования за «Золотой мяч». По-прежнему не понимаю, на чем основывается выбор тех, кто голосует.

Одно из немногих, в чем я согласен с France Football, это победа Карима Бензема. Поздравляю!» – написал в твиттере бывший вратарь «Мадрида».

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