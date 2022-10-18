Касильяс о 7-м месте Куртуа: «Я недоволен, что его нет в топ-3. Тибо с отрывом лучший вратарь мира»

возмутился седьмым местом в голосовании за «Золотой мяч».

Награду выиграл , второе место занял , третье – Кевин де Брюйне.

Куртуа завоевал приз имени Льва Яшина лучшему вратарю сезона.

«Рад за Тибо, он с отрывом лучший вратарь мира. Но я недоволен, что его нет в топ-3 голосования за . По-прежнему не понимаю, на чем основывается выбор тех, кто голосует.

Одно из немногих, в чем я согласен с France Football, это победа Карима Бензема. Поздравляю!» – написал в твиттере бывший вратарь .