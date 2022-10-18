Анчелотти поздравил Куртуа и Бензема: «Для меня честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча»

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Карло Анчелотти поздравил Карима Бензема и Тибо Куртуа.

Нападающий «Реала» завоевал «Золотой мяч», а голкипер получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года.

«Для меня честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча».

Поздравляю моих друзей Карима и Тибо», – написал в твиттере главный тренер «Мадрида».

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