Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»

Выступающий за «Реал» уверен, что у вратаря нет шансов получить «Золотой мяч».

«Я считаю, что это невозможно. Ты выигрываешь , Лигу чемпионов, твоя команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге занимаешь лишь седьмое место.

Ну, они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года», – заявил обладатель приза имени Льва Яшина.

«Золотой мяч»-2022. Бензема стал футболистом года, Левандовски взял приз Герда Мюллера, Куртуа – лучший вратарь, Гави – лучший молодой игрок, «Ман Сити» – лучший клуб

Куртуа о призе имени Яшина: «Горжусь, что выиграл его, играя за «Реал». После непростого первого года награды радуют меня еще сильнее»