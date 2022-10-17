Куртуа о призе имени Яшина: «Горжусь, что выиграл его, играя за «Реал». После непростого первого года награды радуют меня еще сильнее»
Тибо Куртуа прокомментировал получение приза имени Льва Яшина.
Вратарь «Реала» получил награду лучшему голкиперу года на сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».
– Каково это – выиграть приз лучшему вратарю мира?
– Я очень счастлив, но прежде всего горжусь тем, что выиграл его будучи игроком «Реала». Мой первый год – 2018-й – был непростым, и после того, как я пережил нечто подобное, награды радуют меня еще сильнее. Я всегда показывал болельщикам, что никогда не опускаю руки – ни после поражений, ни после ошибок.
В прошлом году мы выигрывали благодаря синергии «Бернабеу». Надеюсь, в этом году мы вернемся на Сибелес (площадь в Мадриде, где «Реал» празднует выигранные трофеи – прим.), – сказал Куртуа.
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